Найден способ в несколько раз ускорить диагностику рака желудка

Команда ООО «МедТех ИИ» — совместного предприятия Билайна и Сеченовского Университета — усовершенствовала алгоритм искусственного интеллекта для диагностики атрофического гастрита, предшествующего раку желудка. После дообучения модели на расширенном наборе данных точность распознавания достигла 96%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Атрофическим гастритом страдают около 90 млн человек в мире и более 680 тыс. в России. Заболевание требует сложного анализа гастробиоптатов под микроскопом, а ошибки или задержка в постановке диагноза повышают риск развития онкологии.

Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые изображения тканей, выделяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, определяет участки кишечной метаплазии и оценивает степень поражения по международной системе OLGIM. Это позволяет быстрее и точнее выявлять патологические изменения и стандартизировать диагностику.

«Мы дообучили модель на 104 полноразмерных снимках биопсийного материала Сеченовского Университета, улучшили методику разметки и повысили устойчивость алгоритма к снимкам разного качества», — пояснила Екатерина Антонова, руководитель разработки в Билайне и «МедТех ИИ».

По словам профессора Татьяны Демуры, директора Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета, ИИ уже стал «ассистентом», который помогает ускорить работу, снизить нагрузку и облегчить обучение молодых специалистов.

В дальнейшем планируется расширить датасет, протестировать модель в клинической практике и пройти регистрацию системы как медицинского изделия.