Ученые выяснили, что усугубляет боль при фибромиалгии

Результаты свежего метаанализа таковы: во всем мире почти у 51% пациентов с фибромиалгией наблюдается депрессия, у 47% – тревога. Такое сочетание проблем не только усиливает болевые ощущения, но и мешает контролировать симптомы неврологической патологии, что приводит к более сложному циклу боли и психического неблагополучия.

Исследование проводилось под руководством Марьям Джафари из Гилянского университета медицинских наук в Реште. Был проведен систематический обзор и метаанализ 92 исследований разных стран за период с 1996 по 2024 г. Ученые оценивали распространенность симптомов депрессии или тревоги у пациентов с фибромиалгией. Распространенность оценивалась по ряду факторов, включая год публикации, соотношение мужчин и женщин, континент, – рассказывает Medscape.

Совокупный показатель распространенности коморбидной тревоги составил 46,6%, а коморбидной депрессии – 50,8%. При этом, распространенность тревожности снижалась с возрастом, а распространенность депрессии – возрастала, хотя показатели не были статистически значимыми.

Распространенность тревожности и депрессии значимо не различалась в зависимости от соотношения женщин и мужчин, года публикации, континента.

Общая распространенность тревожности различалась в зависимости от источника оценки: показатели были выше при самоотчете, чем при клиническом диагнозе или оценке по интервью. Распространенность депрессии не различалась в зависимости от источника.