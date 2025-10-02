Исследователи научились выявлять грипп при помощи жевательной резинки

Известно, что люди, заболевшие ОРВИ, становятся заразными еще до того, как у них начинают проявляться симптомы. Они продолжают выходить из дома, взаимодействовать с людьми и подвергают их риску. Новый метод позволяет диагностировать болезнь на ранней стадии, в домашних условиях.

Современные методы диагностики гриппа, такие как ПЦР-тесты по мазкам из носа точно распознают болезнь, но они требуют времени и стоят дорого. Германские ученые предложили альтернативу, не имеющую таких недостатков: метод, где детектором выступает язык человека.

Лоренц Майнель, профессор фармацевтики и биофармации, вместе с коллегами разработали молекулярный сенсор, который выделяет аромат, воспринимаемый человеческим языком. Речь идет о тимоле – соединении, содержащемся в специи тимьян.

Сенсор основан на субстрате гликопротеина вируса гриппа – нейраминидазе. Вирусы гриппа используют нейраминидазу для разрыва определенных связей в клетке хозяина и ее инфицирования. Ученые синтезировали субстрат нейраминидазы и присоединили к нему молекулу тимола. Тимол ощущается на языке как сильный травяной привкус. Таким образом, когда синтезированный сенсор находится во рту человека, зараженного гриппом, вирусы «отталкиваются» от молекул тимола, и их вкус улавливается языком.