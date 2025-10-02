Доктор объяснил, почему перед смертью люди видят свет в конце тоннеля

Люди, пережившие клиническую смерть, часто делятся одинаковыми историями, что, умирая, видели свет в конце тоннеля.

По словам врача общей практики Романа Фишкина, этому явлению есть медицинское объяснение.

Специалист объяснил, что в момент остановки сердца происходит резкая остановка кровообращения. В результате возникает кислородное голодание.

В таких условиях мозг начинает работать с нарушениями, поэтому человека возникают галлюцинации.

«Ощущение тоннеля и света – это результат работы зрительного анализатора, который испытывает гипоксию», – добавил Фишкин в разговоре с «АиФ».

Что касается встреч с умершими близкими, по словам врача, видения вызваны активностью зон мозга, которые отвечают за память и восприятие пространства.

Между тем, ранее ученые доказали, что мозг продолжает сохранять активность некоторое время после смерти человека. В нем происходят всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны.