В Волгограде изучат новую методику лечения острого панкреатита

Волгоградские ученые-медики совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и КНР начали исследования новой методики лечения острого панкреатита. Результаты исследования позволят масштабировать методику, сообщил ТАСС заведующий кафедрой факультетской хирургии Волгоградского медицинского университета профессор Игорь Михин.

"Эта процедура - минимальное инвазивное эндоскопическое стентирование, это раньше не применялось нигде. В стране у нас флагманские центры только начали это делать. Но требуются исследования, чтобы масштабировать эту практику на всю страну, - рассказал собеседник агентства. - Ожидаемый результат нового хирургического метода это то, что приступ острого панкреатита будет обрываться, не будет прогресса заболевания, не будет развития дальнейших фаз этого заболевания и не будет тяжелых осложнений, в том числе опасных для жизни".

Ученые исследуют принципиально новый подход к хирургической тактике лечения ранней стадии острого панкреатита в сотрудничестве с инициаторами - Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова. К работе также привлечены представители госпиталя сэра Ран Ран Шау Медицинского института Чжэцзянского университета и Российское общество хирургов.

"Решили сделать мультицентровое международное исследование, чтобы оно было более объективно, более достоверно, с большим количеством, возможно, наблюдений. <...> Ранняя стадия острого панкреатита является одним из самых часто встречающихся хирургических заболеваний в России и в мире. На ранних стадиях заболевания сейчас только начали применять высокотехнологичную эндоскопическую технологию - выполняется стентирование главного панкреатического протока специальными эндоскопическими стендами", - отметил Михин.

По словам ученого, инновационный хирургический подход позволит в три-четыре раза снизить смертность при заболевании острым панкреатитом.

Как уточнили в пресс-службе ВолГМУ, ежегодно до 80 человек на 100 тыс. населения заболевают острым панкреатитом. Каждый второй пациент, доставленный в приемный покой многопрофильной больницы каретой СМП, имеет предварительный диагноз "острый панкреатит". В вузе добавили, что смертность в этой группе остается "неприемлемо высокой".