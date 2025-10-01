Разработан гель против рака кожи, который в четыре раза сильнее аналогов

Ученые Тверского государственного университета (ТвГУ) разработали гель для терапии рака кожи, эффективность которого в четыре раза выше по сравнению с существующими аналогами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Ученые Тверского государственного университета совместно с коллегами из Научного-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича разработали супермолекулярный гель нового поколения для фотодинамической терапии, который эффективно подавляет клетки плоскоклеточного рака кожи. Он генерирует активные формы кислорода в раковых клетках, блокируя их деление и препятствуя развитию опухоли», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, гели устроены так, что при взаимодействии компонентов получаются частицы типа ядро-оболочка. Они способны передавать друг другу энергию под воздействием облучения.

«Это похоже на явление интерференции волн, которые усиливают друг друга. Получается, что суммарный эффект системы в генерации кислорода, убивающего раковые клетки, больше, чем сумма отдельных эффектов», — пояснил кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии ТвГУ Дмитрий Вишневецкий.

При этом ученые подчеркивают: комбинация метиленового синего (известный краситель, который используют в фотодинамической терапии) с серебросодержащим гелем позволила преодолеть главный недостаток традиционного фотосенсибилизатора - его быструю деградацию в биосреде.

«Разработка ученых ТвГУ открывает перспективы для более безопасного и эффективного лечения одного из самых распространенных видов рака кожи. Новый состав оказался в четыре раза эффективнее существующих аналогов, что является серьезным научным и практическим достижением», — отметил и. о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.

Тверской государственный университет имеет более чем 150-летнюю историю. Каждый год в него поступают свыше 2 тыс. первокурсников из более 50 регионов России и зарубежных стран. В составе - три института, 12 факультетов, 66 кафедр, Академическая гимназия имени Максимовича, научно-образовательные структуры.