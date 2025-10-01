Ученые обнаружили лучшее время завтрака для долгой жизни

Поздний завтрак связан с ухудшением здоровья и сокращением продолжительности жизни. Именно к такому выводу недавно пришли учёные.

В новом исследовании приняли участие 2945 пожилых людей из Великобритании. У тех из них, кто завтракал позже, был выше риск преждевременной смерти. Каждый час задержки увеличивал этот риск на 8–11%.

При этом необходимо провести ещё дополнительные исследования, чтобы понять связь между временем утреннего приёма пищи и продолжительностью жизни людей.

Многие эксперты по питанию тем не менее рекомендуют есть завтрак в течение одного-двух часов после пробуждения. Это помогает большинству настроиться на более здоровое питание и улучшить метаболический баланс. Такой приём пищи стабилизирует уровень глюкозы в крови, запускает обмен веществ, помогает согласовать питание с вашим циркадным ритмом. Исследования также показали, что ранний завтрак улучшает уровень сахара в крови и усиливает реакцию глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) после еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.