Найден способ диагностировать деменцию за годы до появления симптомов

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что повышенное содержание железа в отдельных областях мозга сигнализирует о с риске когнитивных нарушений за годы до появления первых симптомов. Работа опубликована в журнале Radiology.

© Газета.Ru

В рамках долгосрочного проекта BIOCARD исследователи наблюдали за пожилыми людьми без признаков деменции в начале работы. С помощью метода МРТ-картирования количественной восприимчивости они оценивали уровень железа в 10 ключевых областях мозга. Участники проходили регулярные когнитивные тесты на протяжении почти восьми лет.

К концу наблюдений у 27 человек развились легкие когнитивные нарушения или деменция. Анализ показал, что именно избыток железа в начале исследования предсказывал развитие когнитивных проблем. У людей с высоким содержанием железа риск был примерно вдвое выше. Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, у кого уже фиксировалось накопление амилоида — одного из главных маркеров болезни Альцгеймера.

По словам ведущего автора исследования Сюй Ли, железо может играть роль раннего биомаркера нейродегенерации. Его избыток способствует воспалению и повреждению клеток, а также усиливает действие других патологических белков.

Ученые подчеркивают, что исследование открывает перспективы для использования измерений железа в мозге как раннего маркера риска и возможного направления для терапии. В будущем команда планирует расширить работу на более разнообразные группы пациентов и изучить взаимодействие железа с другими патологическими процессами, включая накопление амилоида и тау-белка.