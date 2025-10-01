В Белгороде предложили новый препарат для лечения обморожений
Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) представили инновационный метод лечения обморожений, показав, что лекарство, предназначенное для улучшения кровообращения, может ускорить выздоровление и снизить риск ампутации. Результаты их работы были опубликованы в журнале «Безопасность и риск фармакотерапии».
Обморожение — распространённое, но тяжёлое заболевание, часто приводящее к инвалидности. От 30% до 60% пострадавших нуждаются в ампутации из-за повреждения тканей.
Учёные обнаружили, что генная терапия под названием pCMV-VEGF165 может значительно улучшить микроциркуляцию и ускорить заживление при обморожениях. Этот препарат стимулирует рост новых кровеносных сосудов, восстанавливая приток крови к поражённым участкам.
Исследователи основали свою работу на том факте, что переохлаждение вызывает сужение мелких кровеносных сосудов, что затрудняет кровообращение и приводит к повреждению тканей. После воздействия тепла тканям требуется больше кислорода и повышается метаболическая активность, но приток крови остаётся недостаточным. Это создаёт «замкнутый круг» гипоксии, приводящий к образованию тромбов и некрозу тканей. А быстрое восстановление адекватной микроциркуляции на ранних стадиях холодовой травмы имеет решающее значение для минимизации повреждений.
Эксперименты показали, что после одной недели лечения заявленным препаратом участки обморожения регенерировали в среднем на 47% по сравнению с 29% в контрольной группе.
«Затем, когда пациент попадает в тепло, потребность тканей в зоне повреждения в кислороде и обмене веществ возрастает, но кровообращение в конечности остаётся недостаточным. Формируется "замкнутый круг": гипоксия, образование тромбов и гибель тканей. Однако в ранние сроки после воздействия холода для уменьшения тяжести повреждений критически важно быстро восстановить нормальный уровень микроциркуляции в переохлаждённой части тела пациента», — отметила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии БелГУ Дарья Костина.