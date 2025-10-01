В России смогут подбирать лекарства с учетом генетики пациента

Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского и Федерация лабораторной медицины заключили соглашение о совместной работе над созданием фармакогенетических тест-систем. Такие тесты позволят врачам подбирать лекарства с учетом генетических особенностей каждого пациента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.

Проект реализуется на базе недавно созданного Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализации терапии — научного подразделения, открытого по решению Правительства России в составе РНЦХ им. академика Петровского. Центр занимается разработкой инновационных методов диагностики и персонализации лечения, включая фармакогенетику — направление, изучающее влияние генов на ответ организма на лекарства.

В настоящее время в Центре находятся в разработке 20 отечественных фармакогенетических тест-систем. Их применение поможет врачам прогнозировать эффективность и безопасность терапии у конкретного пациента, снизить риски побочных эффектов и повысить качество медицинской помощи.

Для оперативного внедрения новых тестов в клиническую практику Центр заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией лабораторной медицины — крупнейшим объединением специалистов в области лабораторной диагностики в России. В состав Федерации входят врачи лабораторной диагностики, биологи, клинические и частные лаборатории, производители оборудования и расходных материалов.

«Наши разработки должны максимально быстро доходить до конечного пользователя — врача и пациента. Для этого мы строим прямое взаимодействие с профессиональным сообществом лабораторных специалистов», — отметил директор РНЦХ, академик РАН Константин Валентинович Котенко.

Ученый подчеркнул, что в рамках проекта планируется не только поставка тест-систем, но и организация научных мероприятий для повышения компетенций специалистов в области генетического тестирования.