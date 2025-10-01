В центре колопроктологии в Москве создали уникальную систему диагностики

Поставить точный диагноз за считанные минуты теперь могут врачи Центра колопроктологии имени Рыжых в Москве. Им помогает в этом искусственный интеллект, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Белькевич.

Валерия Доринская с подросткового возраста страдает от хронического воспалительного заболевания желудочно-кишечного тракта. Лечение начала восемь лет назад еще в родном Орле. Сейчас пациент столичного федерального центра.

Валерия Доринская, жительница г. Орел, пациент:

«Есть некоторые улучшения, но до ремиссии, конечно, еще долго. С каждым годом на рынке появляются все больше лекарств, которые планируют помогать с данным заболеванием, но я думаю, самое главное – это поменьше стресса».

В арсенале медиков препараты, в основе которых белки, вырабатываемые генномодифицированными грибками или бактериями.

Тимофей Александров, научный сотрудник отдела функциональных и воспалительных заболеваний кишечника НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России:

«Сейчас с помощью этих препаратов, иногда даже с помощью комбинации этих препаратов удается более мягким способом достичь ремиссии, то есть того состояния, когда пациент чувствует себя хорошо».

Особое внимание врачей – ранней диагностике заболеваний ЖКТ. В первую очередь, медики стремятся не допустить развития колоректального рака у пациентов. Выручил искусственный интеллект. Он лег в основу системы помощи принятия решений врачей.

«Все заболевания колопроктологические должны проходить диагностику с помощью колоноскопии. Иногда врач-эндоскопист может не заметить мелкие образования, которые могут стать причиной развития колоректального рака. И вот мы разработали такую систему, которая позволяет увидеть эти мелкие образования», – отметил директор ФГБУ НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России Сергей Ачкасов.

Для этого в научно-исследовательском медицинском центре два года собирали датасет и проводили машинное обучение компьютерного разума. Машина уже фактически выдает верный диагноз. Это только часть достижений центра, отмечающего в этом году 60-летие. Здесь активно развивают программу стажировок, обмениваются передовыми методиками. Совершенствуют техники оперативного вмешательства. Ежегодно к врачам центра обращаются от восьми до 15 тысяч человек. А с вводом новых мощностей охват увеличится. И профилактика болезней станет более эффективной.