В России создали ранозаживляющий материал из трески

Ученые из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали новые биологически активные покрытия для заживления ран. Основой для материала стал коллаген трески.

Применение природных биосовместимых полимеров стало одним из ключевых направлений в развитии регенеративной медицины. Авторы новой разработки сосредоточились на коллагене из отходов переработки трески. Такой коллаген наиболее схож с человеческим, а также является весьма распространенным и доступным, сообщает РИА «Новости.

Для получения нужного результата природную структуру бека модифицировали до прочной трехмерной матрицы. Для этого использовали методы радикальной химии, то есть изменили вещество с помощью высокоактивных частиц (радикалов).

Важно, что новое покрытие самостоятельно подавляет рост грибков и бактерий. Поэтому оно эффективно для использования в нестерильных условиях. Эксперименты показали, что оно работает лучше существующих материалов на основе бычьего коллагена.

В настоящее время планируется провести доклинические испытания. Ученые отметили, что такие материалы могут пригодиться для восстановления любых тканей организма.

Ранее стало известно, что в Китае создали костный имплант их стекла. Материал пригоден для 3D-печати. Он также стимулирует рост собственных клеток костной ткани пациента.