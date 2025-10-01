Российскую VR-разработку для детей с аутизмом адаптируют для Бразилии

Российское VR-приложение для развития социальных и бытовых навыков у детей с расстройствами аутического спектра (РАС), представленное на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро, может быть адаптировано для бразильских семей и их потребностей. Об этом сообщил ТАСС представитель проекта Густаво Артур Чавес.

© unsplash

Созданное совместно со специалистами Сеченовского университета приложение VR Inclusion авторы ранее представили на Открытой неделе науки БРИКС+ (проект "Наука 0+"), прошедшей в Рио-де-Жанейро в преддверии июльского саммита БРИКС. Программа в сочетании с VR-очками помогает детям и подросткам под контролем тьютора осваивать новые социальные и бытовые навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. Например, они могут научиться выбирать и оплачивать продукты в магазине или тому, как правильно общаться с терапевтом на приеме. Эффективность решения была отмечена по итогам тестирования с участием около 800 российских детей с РАС в возрасте 8-17 лет.

«‎Сейчас мы анализируем потребности бразильских семей, в которых есть дети с аутизмом, чтобы адаптировать приложение для страны и сделать его максимально эффективным. Мы опрашиваем родителей и собираем пожелания. Помимо существующих сценариев - похода в магазин, посещения врача, безопасности на проезжей части и поездки в автобусе - могут появиться новые, учитывающие специфику жизни в бразильских городах», — отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Приводя пример, представитель проекта напомнил о том, что бразильцы в рамках национальной программы иммунизации могут прививаться на дому. Включение в VR-приложение этой жизненной ситуации позволит увеличить в стране количество детей с аутизмом, прошедших вакцинацию.

Контроль стресса

Для детей с расстройствами аутического спектра важны чувство безопасности и предсказуемость происходящего вокруг, так как любая незнакомая ситуация становится сильным стрессом, влияющим на состояние и поведение, также уточнил Чавес.

«‎Последние исследования говорят о том, что дети с аутизмом чаще болеют респираторными заболеваниями, а, значит, им чаще требуется медицинская помощь. Все это повышает актуальность разработки новых, современных методов социальной, бытовой и поведенческой адаптации для пациентов с РАС», — заключил представитель проекта.

По словам одного из разработчиков приложения, аспиранта Сеченовского университета Сергея Бордовского, такие VR-приложения уже применяются в США и странах Европы. В России и Бразилии у решения пока нет аналогов.