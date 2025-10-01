Названа привычка, которая может замедлить старение

Ученые из Корнеллского университета выяснили, что устойчивые социальные связи могут замедлять биологическое старение организма и снижать уровень воспаления в организме. Работа опубликована в научном журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&IH).

В исследовании были проанализированы данные более двух тысяч взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Авторы использовали интегральный показатель — «кумулятивное социальное преимущество» (CSA), включающий факторы вроде прочных семейных связей, эмоциональной поддержки, участия в религиозных и социальных сообществах.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем CSA эпигенетические часы — биомаркеры, отражающие темпы старения организма — «отставали» от календарного возраста. Кроме того, у таких участников наблюдался более низкий уровень интерлейкина-6 — воспалительного белка, связанного с ускоренным старением.

При этом ученые не обнаружили значимых связей между CSA и уровнями гормонов стресса, таких как кортизол, кортизон и катехоламины. Это говорит о том, что влияние социальных факторов на старение, вероятнее всего, связано с воспалительными процессами и эпигенетикой, а не со стресс-реакциями.

Авторы подчеркивают: поддержание социальных контактов — это не только источник психологического комфорта, но и важный физиологический ресурс. Результаты исследования подтверждают, что социальные связи тесно связаны с биологическими механизмами здоровья и могут способствовать замедлению старения и продлению активной жизни.