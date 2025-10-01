В РФ выявили факторы риска при экстренном коронарном шунтировании

Ученые НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (КПССЗ) из города Кемерово на протяжении восьми лет изучали факторы неблагоприятного исхода операции экстренного коронарного шунтирования у различных категорий пациентов. Выяснилось, что применение лекарств, снижающих свертываемость крови, а также переливание крови во время операции увеличивает риск тяжелых осложнений, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

© РИА Новости

Острый коронарный синдром - один из наиболее опасных проявлений ишемической болезни сердца, который является ведущим фактором смертности в структуре болезней системы кровообращения. Ранее группа больных с ОКС без подъема сегмента ST высокого риска, подвергшихся экстренному коронарному шунтированию, была наименее изучена. В связи с этим в реальной клинической практике редко выполнялась такая операция. Однако число таких больных только растет, особенно у женщин, по лечению которых нет данных в мировой научной литературе.

«Установлено, что у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) и тяжелым атеросклерозом артерий сердца высокого риска полное восстановление кровотока методом экстренной операции коронарного шунтирования эффективнее и безопаснее стентирования коронарных артерий. Эти преимущества становятся видны при длительном наблюдении за пациентами. Значимая кровопотеря во время и после операции коронарного шунтирования, требующая переливания крови, в 6,5 раза увеличивает риск тяжелых осложнений и смерти, что требует тщательного устранения источников кровотечения во время операции, использования небольших разрезов для доступа к сердцу и проведения вмешательств на бьющемся сердце без его остановки», — сказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и сосудов Аслидин Нишонов.

На протяжении восьми лет в клинике НИИ КПССЗ выполнено 209 операций коронарного шунтирования в течение первых 24 часов от поступления в стационар при остром коронарном синдроме высокого риска. Выяснилось, что у женщин частота госпитальных осложнений выше, чем у мужчин. При этом ишемическая болезнь сердца развивается у женщин позже и уже на фоне отягощенного коморбидного статуса, когда у пациента присутствуют два или более взаимосвязанных заболевания или синдрома. Полученные результаты уже позволили снизить время ожидания операции и количество летальных исходов в клинике НИИ КПССЗ.