Созданы искусственные нейроны для взаимодействия с клетками организма

Инженеры из Массачусетского университета в Амхерсте разработали искусственные нейроны, способные напрямую взаимодействовать с биологическими клетками. Устройства демонстрируют высокую энергоэффективность, характерную для живых систем, и работают при напряжении всего 0,1 вольта.

Как поясняют исследователи, человеческий мозг обрабатывает огромные объемы информации при чрезвычайно низком энергопотреблении. Например, для написания текста мозг тратит около 20 ватт, в то время как аналогичная задача для большой языковой модели требует более мегаватта электроэнергии.

Ключевым достижением стало значительное снижение рабочего напряжения искусственных нейронов. Предыдущие версии подобных устройств потребляли в десять раз больше напряжения и в сто раз больше энергии. Высокое напряжение также делало невозможным прямое подключение к живым нейронам, которые могли быть повреждены.

Основой для разработки послужили белковые нанопровода, синтезированные из бактерии Geobacter sulfurreducens, способной вырабатывать электричество.