Разработан прорывной метод лечения аритмии у диабетиков

Ученые из Эндокринологического научного центра им. Дедова разработали и внедрили в практику уникальный метод лечения нарушений ритма сердца у пациентов с сахарным диабетом. Новая методика, защищенная патентом, демонстрирует переход от шаблонного подхода к настоящей персонализированной медицине.

© РИА Новости

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют среди главных причин смертности, а пациенты с диабетом составляют особую группу риска по развитию жизнеугрожающих событий со стороны сердца и сосудов - проще говоря, инсультов и инфарктов.

«До 22% пациентов с сахарным диабетом страдают от сердечной недостаточности, а риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них в разы выше, чем у людей без нарушений углеводного обмена. Стандартные подходы к лечению аритмий у этой категории пациентов часто оказываются недостаточно эффективными», — сказала "РГ" директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева.

Суть нового метода: три шага точной диагностики

Ученые Эндокринологического центра разработали концепцию персонализированного лечения аритмий на фоне эндокринной патологии. Ее ключевое воплощение - "способ определения показаний к проведению интервенционного лечения больных с непароксизмальными формами фибрилляции предсердий". Проще говоря, с помощью особо тщательного исследования по новой методике врачи определяют точную причину аритмии, оценивают необходимость и перспективы вмешательства с помощью специально построенной индивидуальной модели сердца и только потом проводят радикальное лечение.

Как это происходит?

На первом этапе проводится тщательная оценка состояния сердца: выполняется УЗИ, для оценки рисков используется специальная номограмма, учитывающая возраст больного и длительность аритмии.

Затем проводится электрофизиологическое картирование: при выявлении нарушений строится виртуальный 3D-фантом сердца пациента. Эта технология позволяет без разрезов установить источник аритмии, синхронизируя данные многоканальной ЭКГ и КТ. Если источник не найден, операция не показана.

Третий этап - анатомическая верификация: по данным КТ с контрастом оцениваются индивидуальные анатомические особенности строения сердца, в частности, тип впадения легочных вен. В зависимости от выявленного типа (алгоритм различает шесть возможных вариантов) принимается окончательное решение об операции.

«Мы движемся от универсальных решений к лечению, проводимому с учетом индивидуальных особенностей организма конкретного пациента, — пояснил "РГ" один из авторов патента, доктор медицинских наук Игорь Хамнагадаев. — Внедрение в клиническую практику персонализированного хирургического лечения стало возможным благодаря двум ключевым факторам: во-первых, мультидисциплинарный подход, когда эндокринологи, сердечно-сосудистые хирурги и аритмологи совместно принимают решение о тактике лечения. Во-вторых, стали доступны технологии будущего - неинвазивное картирование сердца с построением виртуального 3D-фантома, которое позволяет нам "увидеть" индивидуальные особенности источника аритмии и провести высокоточное внутрисердечное электрофизиологическое исследование с последующим малоинвазивным разрушением с помощью катетера патологического очага, вызывающего аритмию. Это могут быть проводящие пути электрического возбуждения или структурно измененный миокард предсердий, стенки или выводные отделы желудочков сердца, сердечные клапаны. В каждом случае источник аритмии индивидуален».

Новый подход к лечению сложных случаев аритмии стал частью масштабной государственной работы. Только в 2024 году на борьбу с сахарным диабетом в рамках федерального проекта было выделено более 6,5 млрд рублей, часть которых направлялась на оснащение эндокринологических центров и развитие школ для пациентов.