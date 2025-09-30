Раскрыт механизм образования «хорошего холестерина»

Исследователи из Японии впервые выяснили, как в клетках формируются липопротеины высокой плотности (ЛПВП, или «хороший холестерин»). Работа опубликована в журнале Nano Letters.

© unsplash

До конца XX века считалось, что ЛПВП удаляют избыток холестерина из клеток путем пассивной диффузии. Однако в 1999 году было доказано, что ключевую роль в этом процессе играет белок-транспортер ABCA1, работающий за счет энергии АТФ. Как именно он формирует ЛПВП, оставалось неясно.

Теперь ученые использовали новейший метод высокоскоростной атомно-силовой микроскопии, позволяющий отслеживать молекулярные процессы с субсекундным разрешением. Наблюдения показали, что ABCA1 переносит сотни молекул липидов во внеклеточный домен, который временно изменяет свою структуру и объем. Затем эти липиды массово загружаются на аполипопротеин A-I, формируя зарождающиеся частицы ЛПВП.

Во время этого процесса внеклеточный домен теряет до 30% своего объема, что указывает на динамическое «перестроение» белка. Это открытие помогает понять фундаментальные механизмы регуляции уровня холестерина в организме.

«Расшифровка функций ABCA1 позволит точнее оценивать роль как "хорошего", так и "плохого" холестерина и разрабатывать новые подходы к лечению заболеваний, связанных с атеросклерозом», — отметил руководитель исследования профессор Кадзумитсу Уэда.

Методика бокового наблюдения за мембранными белками, может применяться и для изучения других систем транспорта липидов, лекарств и метаболитов.