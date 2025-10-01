Найдена связь между болезнями почек и сердца

Ученые Московского государственного университета имени M.В. Ломоносова обнаружили изменения в сердце при заболеваниях почек. Изучение проводилось на лабораторных мышах с ренокардиальным синдромом, вызванным нарушением функции почек.

Ученые установили, что при почечной патологии клетки сердечной мышцы увеличиваются в размерах. Одновременно в миокарде повышается выработка белка нестина, который связан с восстановительными процессами в сердечной ткани.

Наблюдения за изменениями в сердечной мышце и данные ЭКГ показали взаимосвязь между состоянием почек и сердца. Эти результаты могут быть использованы при разработке новых лекарств.

В дальнейшем ученые планируют изучить свойства нестин-положительных клеток в различных тканях организма и разработать методику их выделения. Это открывает перспективы для разработки методов лечения ишемических повреждений. Работа выполняется при поддержке Российского научного фонда.