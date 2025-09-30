Запатентован новый метод диагностики патологий черепа у детей

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) имени академика Е.А. Вагнера разработали и запатентовали новый метод ранней диагностики врожденной патологии черепа у детей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

© ТАСС

«Череп человека состоит из нескольких костей, которые соединены друг с другом гибкими швами. В детстве именно они позволяют ему расти вместе с мозгом. Со временем швы становятся более плотными и зарастают костной тканью. Но если оно происходит слишком рано - у ребенка до 2 лет - то развивается опасное заболевание краниосиностоз. Оно встречается в одном из 2 тысяч случаев и приводит к асимметрии головы, нарушению ее роста, повышенному внутричерепному давлению, неврологическим нарушениям и отставанию в развитии. Ранее выявление этой патологии критически важно для своевременного хирургического лечения», — рассказали в политехническом университете.

По словам ученых, для диагностики окостенения черепных швов сейчас используются УЗИ, КТ или рентген, поскольку этот процесс схож с процессом срастания костей при переломе. Однако так проблема оценивается субъективно, на основе усредненной информации без конкретных значений степени окостенения по всей длине шва, что важно для постановки верного диагноза. Ученым в Перми удалось решить эту проблему, разработав первый в мире стандартизированный и математически обоснованный способ оценки уровня зарастания черепных швов у детей в раннем возрасте.

Суть метода

По словам доцента кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ, кандидата физико-математических наук Владислава Никитина, новый метод использует данные компьютерной томографии.

«По снимкам измеряют плотность костной ткани в начале, в середине и в конце любого из черепных швов, например, лобного или сагиттального. По этим значениям с помощью специально разработанной формулы мы математически вычисляем коэффициент его зарастания. Именно он и является объективным критерием», — рассказал Никитин.

Как отметил ученый, при коэффициенте от 0,5 до 0,74 - шов не сформирован, что является нормой для детей. От 0,75 до 1,0 - шов считается сформированным, то есть окостеневшим. Такое значение в возрасте до 1,5-2 лет - это признак краниосиностоза и требует лечения.

Свой метод исследователи проверили на примере десяти пациентов до 2 лет с диагнозом краниосиностоз. Результаты показали высокое совпадение с данными ультразвуковой диагностики, расхождение составило всего 3,8%. При этом новая технология предлагает более детальную количественную оценку.

«К примеру, судороги у ребенка 2 лет - это один из симптомов заболевания. После проведения КТ и измерений плотности костной ткани в нужных точках рассчитывается степень зарастания. Значения 0,89; 0,89 и 0,9 говорят о том, что шов закостенел по всей длине и диагноз подтверждается. Тогда как у другого младенца 11 месяцев с теми же симптомами показатели 0,64; 0,62 и 0,57 означают, что шов развивается в норме, и причина судорог заключается в другом», — пояснил Владислав Никитин.

В университете отмечают, что разработка является значительным прорывом в детской неврологии и челюстно-лицевой хирургии. Внедрение этого метода в клиническую практику позволит повысить качество диагностики краниосиностоза и поможет специалистам точнее определять необходимость операции, а также оценить динамику процесса зарастания черепных швов и спрогнозировать дальнейшее развитие черепа. На разработку ученых ПНИПУ и ПГМУ уже выдан патент.