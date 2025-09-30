Ученые выяснили, применение какого препарата приводит к выпадению волос

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона нашли связь между применением препаратов для похудения, таких как «Оземпик», и выпадением волос. Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии 2025 года (EADV).

© Газета.Ru

Исследование охватило данные о состоянии здоровья более одного миллиона пациентов. Работа показала: через шесть месяцев после начала терапии препаратами класса GLP-1 риск выпадения волос возрастал на 26%. Вероятность развития андрогенетической алопеции при этом повышалась на 62%. Спустя год показатели увеличивались до 76%.

Андрогенетическая алопеция (АГА) — это истончение и выпадение волос из-за прогрессирующего уменьшения волосяных фолликулов. Заболевание может встречаться как у мужчин, так и у женщин.

Авторы подчеркивают, что выпадение волос может быть связано не только с фармакологическим действием самих препаратов, но и с косвенными факторами: быстрым снижением веса, дефицитом необходимых питательных веществ (в том числе белка, железа, витаминов группы В, цинка). Также ученые отметили, что резкие изменения массы тела сопровождаются повышением уровня стресса.

Несмотря на выявленную ассоциацию, ученые подчеркивают, что речь идет о возможном побочном эффекте, а не о противопоказании. Авторы исследования при применении «Оземпика» советуют уделять внимание питанию и психологическому здоровью, а при сохраняющемся выпадении волос — консультироваться с врачом.