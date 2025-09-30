В России зарегистрирован первый нательный ЭКГ-монитор

Биосенсорное нательное устройство для анализа нарушений ритма сердца человека «Ритм-1», созданное разработчиками Сеченовского Университета, получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Прибор способен беспрерывно снимать электрокардиограмму человека в течение 14 дней, что позволит врачам удаленно следить за показателями и корректировать терапию, в случае необходимости.

Устройство «Ритм-1» крепится на грудь пациента для регистрации его электрокардиограммы в течение двух недель. Водонепроницаемое, компактное устройство (весом 28 грамм и длиной около 5 см), удобно для длительного ношения: оно никак не ограничивает активность человека, в том числе, при занятиях спортом – что позволяет оценить работу сердца и при физических нагрузках.

Передача данных производится через мобильное устройство по протоколу Bluetooth, но пользователю не обязательно все время находится в сети: достаточным будет проводить две-три синхронизации в неделю. В подзарядке устройство не нуждается.

Врач получает информацию с монитора на рабочую станцию в специальном мобильном приложении. Полученные данные позволяют выявлять различные состояния, которые возникают реже, чем раз в сутки, и поэтому обычно не регистрируются при суточном холтеровском мониторировании. Это, например, синкопальные состояния, приводящие к потере сознания, фибрилляция предсердий и другие нарушения сердечного ритма.

В планах разработчиков – усовершенствование устройства за счет интеграции в него алгоритмов искусственного интеллекта. Сейчас они в процессе получения регистрационного удостоверения на алгоритм искусственного интеллекта. Новая улучшенная версия прибора с применением ИИ будет готова в 2027 году.