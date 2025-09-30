Синтезированы новые соединения для борьбы с вирусом оспы

Новые органические соединения, которые показали высокую активность против широкого спектра ортопоксвирусов, включая вирусы натуральной оспы, синтезировали химики Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими коллегами. Новые вещества обладают низкой токсичностью на клеточных линиях и высокой эффективностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© unsplash

Оспа - это инфекция, вызванная поксвирусом (двунитевые ДНК-содержащие вирусы). В настоящее время имеющиеся препараты против вируса оспы имеют определенные ограничения: не дают нужного эффекта против определенных штаммов вируса, не действуют на вирус, если организм уже заражен или произошло повторное заражение. Поэтому возникает потребность в поиске новых эффективных соединений.

«Ученые ТПУ в составе научной коллаборации синтезировали новые органические соединения на основе оксадиазолонов, которые могут выступать в качестве высокоэффективных анти-ортопоксвирусных агентов. Новые вещества показали активность против вируса вакцины от оспы, вируса коровьей оспы, вируса эктромелии и вируса натуральной оспы», — сказано в сообщении.

Экспериментальные исследования и молекулярное моделирование показали, что вещества проявляют активность на поздних стадиях вирусного цикла и могут воздействовать на белок p37, участвующий в формировании вирусных оболочек, и останавливать развитие вирусного заражения. При этом сравнение активности соединений-лидеров для различных штаммов вместе с биоинформатическими исследованиями выявило альтернативную мишень - другие белки поздней стадии вирусного цикла.

«Полученные данные говорят о том, что синтезированные соединения являются перспективной основой для разработки препаратов широкого спектра действия против ортопоксвирусов», — сказала соавтор исследования, заведующая Международной научно-исследовательской лабораторией "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ Наталья Солдатова.

Исследование поддержано грантом РНФ. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Medicinal Chemistry (Q1, IF:5.9).