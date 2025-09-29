Обнаружен простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

Регулярное употребление фруктов может частично защитить легкие от вредного воздействия загрязненного воздуха. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера (Великобритания), Амстердаме (ERS).

В работе использовали данные около 200 тысяч участников британского биобанка. Анализ показал: у женщин, которые съедали по четыре и более порции фруктов в день, снижение функции легких при высоком уровне загрязнения воздуха было менее выраженным. По словам авторов, это может объясняться высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных соединений в фруктах, которые помогают уменьшать повреждения, вызванные мелкими частицами в воздухе.

Особенно заметный эффект наблюдался у женщин, в то время как мужчины в среднем ели меньше фруктов, что, вероятно, ослабляло защитное действие. Ученые подчеркивают: хотя здоровый рацион не может заменить экологические меры, его польза для легких может оказаться дополнительным фактором защиты в условиях жизни в загрязненных городах.

