Мишустин сообщил об успехах в разработке лекарства от рака крови

Разработка российских лекарств, предназначенных для лечения рака крови, а также против опухолей, находится на финальной стадии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии «Иннопрома» в Минске, пишет ТАСС.

«На финальной стадии разработки находятся передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей», — сказал он.

Мишустин в целом обратил внимание на неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он также упомянул о создании российскими учеными первого оригинального препарата для генной терапии гемофилии.

В 2024 году академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург впервые обнародовал информацию о создании в России революционной онковакцины с помощью мРНК-технологий. По его словам, в этом году лечение от онкозаболеваний новой мРНК-вакциной от рака начнут пациенты в двух группах по 15 человек – в ближайшее время они получат первые дозы лекарства.

До этого доктор медицинских наук Александр Серяков заявил, что отечественная вакцина против рака может уменьшить опухоль, продлить жизнь пациента или привести к ремиссии. По его словам, вакцину обычно применяют на метастатическом процессе — при распространении отдаленных метастазов по органам. Чтобы стать доступной широкому кругу пациентов, вакцине потребуется около трех-шести лет, отметил он.