Названа неочевидная причина быстрого старения

Курение в подростковом возрасте может отражаться на скорости старения будущих детей курильщика. К такому выводу пришли ученые из Университета Бергена в Норвегии. Об этом сообщает European Respiratory Society (ERS).

Авторы работы обнаружили, что у людей, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, признаки биологического старения выражены сильнее, чем у их сверстников. В среднем такие участники исследования выглядели «старше» своего паспортного возраста на 9–12 месяцев.

Для оценки использовали так называемые «эпигенетические часы» — молекулярные маркеры, отражающие изменения в ДНК, связанные со старением и повышенным риском болезней вроде рака, артрита и деменции.

«Наши результаты показывают: мальчики, начинающие курить в пубертате, могут неосознанно наносить вред своим будущим детям. Мы считаем, что табак в этот период способен изменять эпигенетический материал сперматозоидов, и эти изменения передаются следующему поколению», — отметил руководитель исследования Хуан Пабло Лопес-Сервантес.

По словам экспертов, полученные данные подчеркивают необходимость более строгих мер по предотвращению подросткового курения и никотиновой зависимости.