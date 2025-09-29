Ученые нашли белок, который защищает сердце от износа

Открытие даёт надежду на создание новых лекарств. Учёные из Университета Барселоны обнаружили в нашем организме особый белок-защитник, который может помешать развитию тяжёлых болезней сердца.

Когда сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой (например, при высоком давлении), его стенки утолщаются. Если нагрузка не снижается, начинаются опасные изменения: в сердце появляются рубцы (фиброз), развивается воспаление. В итоге это может привести к сердечной недостаточности.

Белок под названием GADD45A работает как естественный стоп-кран для этого опасного процесса. Исследования на мышах показали, что у животных без этого белка быстро развиваются болезни сердца: появляются рубцы, воспаление и сердечная мышца сильно увеличивается. Активация GADD45A защищает клетки сердца от вредных изменений. Проще говоря, он мешает сердцу «обрастать шрамами» и изнашиваться.

По словам учёных, если найти способ повысить уровень этого белка в организме, можно будет создать новое эффективное лекарство для защиты сердца.

Исследование опубликовано в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.