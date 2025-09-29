Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

Загрязненный воздух может усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором у человека во сне периодически останавливается дыхание. К такому выводу пришли исследователи из Университета Милано-Бикокка. Об открытии сообщает European Respiratory Society (ERS).

В исследовании участвовали более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Их данные сопоставили с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — они образуются при работе транспорта и промышленности. Ученые установили: при увеличении концентрации PM10 всего на одну единицу число остановок или снижения дыхания во сне (апноэ и гипопноэ) возрастает в среднем на 0,41 эпизода в час.

«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — отметил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.

Наибольшая зависимость между загрязнением воздуха и выраженностью симптомов апноэ зафиксирована в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась слабее или вовсе отсутствовала.

Эксперты подчеркивают, что результаты исследования имеют важное значение для практической медицины.