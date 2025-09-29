Ученые выяснили, что пастеризация уничтожает вирус птичьего гриппа в молоке

По данным нового исследования, пастеризация полностью инактивирует вирус птичьего гриппа H5N1 в молоке, даже если вирусные белки в нём сохраняются. Эти остатки вируса не вызывали заболевания у мышей при многократном употреблении молока, но и не укрепляли их иммунитет.

Стейси Шульц-Черри, вирусолог из Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе, штат Теннесси, предупреждает: «Пастеризованное молоко, содержащее H5N1, безопасно, сырое - нет».

По данным американских органов по контролю качества пищевых продуктов и безопасности, молоко можно без опасения пить, если оно прошло пастеризацию при температуре 72 градуса по Цельсию в течение 15 секунд. Однако лабораторные исследования показали, что это молоко может содержать фрагменты вирусного генома, включая РНК и белок гемагглютинин, который помогает вирусу H5N1 прикрепляться к клеткам.

Чтобы понять, как остатки вируса в пастеризованном молоке влияют на здоровье людей, учёные провели исследование. Тесты показали, что пастеризация стабильно инактивировала вирус. Мыши, которые получали пастеризованное молоко с инактивированным вирусом H5N1 и без вируса, погибали с одинаковой частотой. Это значит, что эти остатки не вызывали в организме животных иммунного ответа, который бы подготовил их к борьбе с инфекцией или подавлял бы иммунитет.

