Ученые нашли связь между хронической бессонницей и деменцией

Американские исследователи из клиники Майо заявили, что хроническая бессонница оказывает влияние на когнитивные функции в долгосрочной перспективе.

Такое заявление основано на результатах исследования с участием 2 750 человек старше 50 лет.

В течение пяти лет испытуемые проходили тесты на память, а часть — сканирование мозга для оценки двух ключевых маркеров когнитивных нарушений: амилоидных бляшек и очагов повреждения белого вещества

В результате участники исследования, у которых была выявлена хроническая бессонница, показали более быстрое ухудшение памяти и мышления. Риск легких когнитивных нарушений или слабоумия у них оказался на 40% выше. Также в ходе эксперимента выяснилось, что год недосыпа старит мозг на 4 года.

Опасным порогом ученые назвали сон менее шести часов в сутки. При таком графике риск деменции через 20 лет повышен уже в возрасте 50 лет.