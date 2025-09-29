Ученые обнаружили, что острая пища помогает меньше есть

Острая пища может вызвать потоотделение, но она также заставляет нас есть медленнее и не переедать. К тому же в научных работах слишком быстрое употребление пищи связывают с ожирением, высоким кровяным давлением, повышенным уровнем жиров в крови.

В рамках нового исследования участники ели говядину чили и курицу тикка масала, которые были приправлены сладкой и острой паприкой. Когда пища была умеренно острой, взрослые ели медленнее и потребляли на 11–18% меньше продуктов. При этом воды они пили одинаковое количество вне зависимости от остроты блюда.

Капсаицин - соединение, которое придаёт перцу остроту. Оно обладает противовоспалительными свойствами, снижает вероятность развития болезней сердца. Об этом сказал Джон «Уэсли» МакВортер, доктор общественного здравоохранения, диетолог, зарегистрированный диетолог из Хьюстона и представитель Академии питания и диетологии. Также капсаицин может запустить термогенез, ускоряющий метаболизм. Правда, он вряд ли сильно повлияет на контроль веса в долгосрочной перспективе.

