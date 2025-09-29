Ученые нашли способ снизить риск рецидива рака толстой кишки

Исследование Каролинского института выявило эффективность аспирина при мутации в гене PI3K.

Шведские ученые обнаружили, что аспирин может существенно снизить риск рецидива рака толстой кишки при наличии определенной генетической мутации. Исследование, проведенное командой Каролинского института, охватило более трех тысяч пациентов из скандинавских стран.

Выяснилось, что у многих больных присутствует мутация в гене PI3K, которая связана с развитием опухолей. При наличии этой мутации прием аспирина снижал риск рецидива более чем на 50%. По словам ведущего автора исследования Анны Мартлинговой, это очень значимый результат.

Аспирин оказывает несколько эффектов: уменьшает воспаление, блокирует пути, способствующие росту опухоли, и снижает активность тромбоцитов, которые могут защищать раковые клетки. Однако важно помнить о рисках: препарат может вызвать кровотечения и аллергические реакции.

Специалисты дают следующие рекомендации: при диагнозе "рак толстой кишки" необходимо обсудить с врачом возможность генетического тестирования. Если мутация PI3K будет обнаружена, можно рассмотреть вопрос о включении аспирина в терапевтическую схему. Но самолечение недопустимо — прием препарата должен контролироваться врачом.

Ученые не исключают, что в будущем аспирин может найти применение и в лечении других видов рака, связанных с воспалительными процессами. Однако на данный момент эффективность препарата доказана только для колоректального рака при наличии мутации PI3K.