Найден способ разрушить «защитный барьер» опухолей поджелудочной

Ученые из Онкологического центра Университета Цинциннати обнаружили, что белок Hsp70 способствует устойчивости протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) к терапии. Работа опубликована в журнале Cancers.

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению видов. Основной проблемой является так называемое опухолевое микроокружение — сложная система, включающая не только раковые клетки, но и сосуды, иммунные клетки и ткани вокруг опухоли. Это окружение препятствует доставке лекарств, подавляет иммунный ответ и способствует устойчивости к химио- и лучевой терапии.

«Мы задали себе вопрос: какие именно факторы создают это враждебное для лечения окружение?» — объяснил ведущий автор исследования Ахмет Кайнак.

Ученые установили, что белок Hsp70 играет ключевую роль в создании иммунной «брони» вокруг опухоли, препятствуя атаке со стороны иммунной системы.

Чтобы повлиять на этот механизм, команда разработала препарат SapC-DOPG, который нацелен на клетки PDAC. Он связывается с фосфатидилсерином — липидом (жировым веществом) на поверхности опухолевых клеток. Лекарство блокирует активность Hsp70, снижая иммуносупрессию.

В испытаниях на животных SapC-DOPG не вызывал серьезных побочных эффектов, способствовал сокращению размеров опухоли и повышал выживаемость. По словам ученых, такие результаты дают надежду на переход к клиническим испытаниям с участием людей.