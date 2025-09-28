Собянин: Трансплантацию фрагмента кисти от донора провели в НИИ имени Склифосовского

В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных ее этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения», – написал он.

Собянин добавил, что после трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы.

«Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции! Здоровья и скорейшего восстановления пациенту», – отметил мэр.