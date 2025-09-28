Ученые выяснили, как развивается артрит

Ревматоидный артрит (РА) может начинаться за несколько лет до появления первых симптомов — на начальных этапах развития заболевания изменения затрагивают иммунные клетки. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

В течение семи лет ученые наблюдали за людьми с повышенным риском заболевания. У испытуемых в крови уже были обнаружены антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (КЦП), которые считается одним из ключевых биомаркеров РА. Ученые проследили, как иммунная система у этих людей постепенно менялась, задолго до появления болей, воспаления и отеков в суставах.

С помощью передовых технологий исследователям удалось увидеть, как в организме начинается скрытая иммунная перестройка: иммунные клетки, включая В- и Т-лимфоциты, начинали атаковать собственные ткани. Даже наивные Т-клетки (Th0-клетки) , которые еще не сталкивались с патогенами, демонстрировали генные изменения, указывающие на готовность к аутоиммунной атаке.

Особое внимание вызвало системное воспаление, которое развивалось по всему телу, несмотря на отсутствие видимых симптомов. Эти процессы напоминали активную фазу РА, но протекали в скрытой форме — подобно вулкану, который готовится к извержению, медленно меняя внутреннюю структуру.

Полученные данные открывают возможности для ранней диагностики заболевания.