Ученые выяснили, связаны ли магнитные бури с сердечными приступами

Нашу планету окружает невидимая защитная оболочка — магнитосфера. Ее состояние непостоянно и зависит от активности Солнца. Обычно эти фоновые колебания остаются для нас незаметными, однако временами магнитный щит приходит в сильное возбуждение.

Может ли буря на Солнце, вызывающая магнитные бури на Земле, непосредственно влиять на риск сердечных приступов? Чтобы найти ответ, группа бразильских ученых провела масштабное исследование, изучив статистику госпитализаций с инфарктом миокарда за несколько лет. Они сопоставили медицинские данные тысяч пациентов (их возраст, пол и выживаемость) с показателями космической погоды.

Как искали связь

Ключевой задачей было выяснить, отличаются ли даты госпитализаций и летальных исходов в периоды, когда магнитное поле Земли было неспокойным. Исследователи специально не доказывали причинно-следственную связь, а искали статистическую закономерность, сравнивая частоту событий в спокойные и геомагнитно-бурные дни. Также они проверяли, по-разному ли реагируют мужчины и женщины.

Для объективной оценки магнитной активности использовался планетарный К-индекс — международный стандарт, который присваивает каждому дню числовой код в зависимости от уровня возмущенности магнитного поля.

Что показали результаты

Анализ выявил четкую тенденцию. В дни высокой солнечной активности количество госпитализаций с инфарктом среди женщин, особенно среднего и пожилого возраста, заметно возрастало. В этих же группах увеличивалась и внутрибольничная смертность.

Любопытно, что мужчины, хотя и составили большинство пациентов в исследовании, не показали столь же выраженного роста госпитализаций в периоды магнитных бурь.

Как магнитная буря вляет на сердце

Объяснение этому феномену может крыться в самой природе работы сердца. Его ритм задается электрическими импульсами, и, по мнению некоторых ученых, мощные внешние электромагнитные возмущения способны оказывать на них некоторое влияние. Если у человека уже есть проблемы с сердцем — например, уязвимые артерии или нестабильный ритм, — даже небольшой внешний толчок может сыграть роковую роль, спровоцировав приступ в конкретный день.

Для окончательного подтверждения этой гипотезы требуются более масштабные исследования. Большие массивы данных и более детальная информация о пациентах помогут точнее определить группы риска. Если же связь между солнечными бурями и инфарктами подтвердится, это позволит медикам прогнозировать нагрузку на кардиологические отделения в дни неблагоприятной космической погоды и быть готовыми к возможному наплыву пациентов.