В России работают над инновационным изобретением для лечения рака

Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака: они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения заболевания. Об этом РИА Новости рассказал источник в надзорном ведомстве.

Как рассказал собеседник агентства, открытие, о котором идет речь, связано с молекулярной иммунологией, биотехнологией и медициной. В ведомстве пояснили, что оно представляет собой химерный иммунотоксин, который был сконструирован на основе белка ротавируса.

«Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1)», — отметил источник.

Работы ученых Роспотребнадзора в области онкологии обещают открыть новые перспективы в лечении болезни. В результате, как ожидается, можно будет повысить эффективность лечения, а также снизить его травматизм для пациентов, заключил собеседник агентства.

24 сентября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в этом году лечение от онкозаболеваний новой мРНК-вакциной от рака начнут пациенты в двух группах по 15 человек. В ближайшее время они получат первые дозы лекарства. На сегодняшний день центр уже направил документы для регистрации препарата в Минздрав.