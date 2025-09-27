Ученые выяснили, что влияет на возраст мозга

Хронологический возраст и возраст мозга могут отличаться. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды.

По их мнению, при создании подходящих условий мозг можно омолодить. Для этого необходимы оптимизм, хороший сон, социальная поддержка и другие позитивные факторы. Как говорится в журнале Brain Communications, к такому выводу ученые пришли после исследования с участием 128 взрослых среднего и старшего возраста.

Большинство из них страдали хронической мышечно-скелетной болью, связанной с остеоартритом коленного сустава или находящейся в группе риска его развития.

Ученые оценили возраст мозга участников эксперимента и сравнила его с их фактическим хронологическим возрастом. Оказалось, что мозг испытуемых, находящихся в постоянном стрессе, старше фактического возраста.

В результате ученые посчитали, что такие факторы, как снижение стресса, социальная поддержка и качественный сон, способствуют замедлению старения мозга.

