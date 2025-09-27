В США разрабатывают метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Северной Аризоны работают над новым методом ранней диагностики болезни Альцгеймера. Технология позволит отслеживать изменения в метаболизме глюкозы в головном мозге без инвазивных процедур.

В основе исследования — наблюдение за тем, как мозг усваивает глюкозу. При болезни Альцгеймера метаболизм этого вещества замедляется. Раньше для изучения процесса нужны были инвазивные методы, например, введение катетеров в шейные вены.

Теперь анализ состояния мозга станет возможен благодаря изучению микровезикул — мельчайших частиц, которые образуются в нейронах и переносят информацию. Исследование их содержимого даст данные, сопоставимые с результатами биопсии, но без хирургического вмешательства.

Метод пока находится в стадии разработки. Сначала его протестируют на здоровых добровольцах, а затем сравнят результаты с данными пациентов, у которых есть когнитивные нарушения или подтвержденный диагноз болезни Альцгеймера.

Исследователи стремятся создать инструмент, который позволит предупреждать развитие болезни так же эффективно, как сейчас борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.