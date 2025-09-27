Что будет, если пить три бокала алкоголя в неделю

Считалось, что "немного вина" здоровью не навредит, а то и вовсе защитит мозг. Новое исследование показало: "эффект" на самом деле был связан с тем, что некоторые люди реже употребляли спиртное на ранних стадиях когнитивных нарушений.

© РИА Новости

Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова, подчеркнув, что риск деменции растет "линейно с количеством алкоголя".

Причем, по ее словам, выявленные факты "впечатляют". Достаточно трех порций алкоголя в неделю для повышения риска развития деменции на 15%. В ряде случаев опасный процесс запускается, даже если человек употребляет всего один бокал вина в неделю.

Это показало исследование с участием более чем 550 тысяч человек (американцев и британцев). Что важно: авторы работы использовали не только наблюдения, но и генетический анализ, уточнила врач в своем Telegram-канале.

По ее словам, для мозга "полезной дозы" спиртного не существует, это всегда риски. Результаты работы исследователей опубликованы в издании BMJ Evidence-Based Medicine.

Кроме того, последние работы подтвердили, что алкоголь вредит женщинам сильнее, нежели мужчинам. В первом случае быстрее и раньше нарушается работа важных защитных клеток мозга, отметила врач Павлова.