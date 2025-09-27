Как микробы кишечника «разговаривают» с генами и влияют на здоровье

Наши кишечные микробы и гены постоянно взаимодействуют, влияя на иммунитет, уровень воспаления и даже риск заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Гавайского университета в обзоре существующих научных работ. Учёные отмечают, что микробы не меняют саму ДНК, но посылают сигналы, которые включают или выключают определённые гены.

Это происходит несколькими способами:

Микробы вырабатывают витамины, помогающие клеткам управлять генами.

При переработке пищи они создают молекулы, которые регулируют активность генов.

Они обучают иммунную систему различать полезные и опасные организмы.

Часть сигналов помогает снижать воспаление и поддерживать здоровье кишечника.

Однако этот процесс работает и в обратную сторону: наши гены и образ жизни влияют на то, какие микробы поселяются внутри нас. Например, питание, стресс или сон меняют работу клеток, а это сказывается на составе микробиома. Поэтому у каждого человека он уникален.

Пока многие выводы основаны на опытах с животными и лабораторными моделями, поэтому точные механизмы взаимодействия остаются неясными. Тем не менее, исследователи считают, что в будущем сочетание данных о микробиоме и эпигенетике человека позволит прогнозировать болезни и подбирать лечение — от питания до терапии рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.