Как простой рацион меняет здоровье сердца и сосудов

Финские ученые доказали, что частичная замена красного мяса бобовыми культурами значительно улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование с участием 100 мужчин показало снижение уровня «плохого» холестерина при переходе на бобовый рацион. Всего 200 граммов мяса в неделю в сочетании с бобами достаточно для положительного эффекта.

Специалисты Хельсинкского университета провели исследование, демонстрирующее преимущества замены мясных продуктов бобовыми культурами. В эксперименте участвовали 102 здоровых мужчины, разделенные на две группы: одна потребляла 760 г мяса в неделю, другая – всего 200 г, восполняя рацион бобами.

Результаты, опубликованные в European Journal of Nutrition, показали значительное улучшение показателей сердечно-сосудистой системы у группы, употреблявшей бобовые. Исследователи зафиксировали снижение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина).

Данные подтверждают результаты более ранних исследований, согласно которым регулярное потребление бобовых способствует снижению холестерина на 5-10%. Этот эффект имеет важное значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих ведущее место среди причин смертности в современном обществе.

