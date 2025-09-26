Раскрыт секрет долголетия самой пожилой женщины мира

Ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса изучили ДНК Марии Браньяс — самой пожилой женщины в мире, прожившей 117 лет, — и обнаружили ключевые биологические факторы, которые могли объяснить ее феноменальное долголетие. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Перед смертью в 2024 году Браньяс добровольно предоставила образцы крови, слюны, мочи и кала для анализа. Оказалось, что ее клетки «вели себя» как у гораздо более молодых людей. Исследователи выявили у нее редкие генетические варианты, связанные с устойчивым иммунитетом, здоровым сердцем и мозгом. Кроме того, в ее организме были крайне низкие уровни воспаления, «плохого» холестерина и триглицеридов, а также очень высокие показатели «хорошего» холестерина.

Отдельное внимание ученых привлекли теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом. У большинства людей их укорочение связано с ускоренным старением и повышенным риском смерти. Однако у Браньяс теломеры оказались сильно укороченными, что, по предположению исследователей, могло наоборот сыграть положительную роль: клетки быстрее завершали свой цикл жизни, не успевая превратиться в злокачественные.

Помимо генетики, Браньяс отличалась образом жизни: она оставалась социально активной, питалась по принципам средиземноморской диеты и сохраняла высокий уровень умственной активности. Ученые считают, что именно сочетание редких наследственных факторов и здорового образа жизни позволило ей превысить среднюю продолжительность жизни женщин в Каталонии более чем на 30 лет.

Авторы исследования отмечают, что анализ лишь одного уникального случая не дает универсальных ответов, однако сопоставление данных Браньяс с другими исследованиями долгожителей указывает на потенциальные биомаркеры здорового старения.

Ранее выяснилось, что физическая активность может замедлять биологическое старение, влияя на «эпигенетические часы» организма.