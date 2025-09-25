Разработан алгоритм для ускорения поиска лекарств

Сибирские ученые разработали алгоритм для ускорения поиска лекарств
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) создали алгоритм, который ускоряет поиск перспективных лекарственных соединений. Разработка позволяет анализировать потенциальное влияние молекул на биологические процессы в клетке.
Новый подход работает как фильтр, быстро отсеивая бесперспективные варианты и выделяя наиболее вероятных кандидатов для экспериментальной проверки. Точность предсказаний модели превышает 86%, что в 100−1000 раз эффективнее случайного перебора соединений.
Преимуществом алгоритма является его комплексность — он оценивает не взаимодействие с одной мишенью, а глобальное влияние вещества на системы организма. Методика использует открытые базы данных, что делает её доступной без необходимости значительных вычислительных мощностей.
Разработка может сократить время и стоимость первоначального этапа создания лекарств на 30−40%. Кроме того, она способствует развитию персонифицированной медицины, позволяя прогнозировать индивидуальную реакцию на вещества.
В ходе работы учёные применяли сервис DIGEP-Pred 2.0 и методы статистического анализа для классификации генов и их функций.