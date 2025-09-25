Исследователи научились прогнозировать болезни мозга

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали новый способ прогнозирования болезней мозга по пульсации микроскопических сосудов. Как отмечается в публикации Nature Cardiovascular Research (NCR), характер этих пульсаций может быть маркером возрастных изменений и болезни Альцгеймера.

С помощью сверхвысокопольной магнитно-резонансной томографии ученые обнаружили, что с возрастом пульсация микрососудов усиливается, особенно в глубоких слоях белого вещества. Эта область отвечает за коммуникацию между различными участками мозга. До сих пор такие процессы можно было изучать только на животных и лишь с помощью инвазивных методов.

Новая технология сочетает два МРТ-подхода — VASO (vascular-space occupancy) и артериальное спиновое мечение (ASL). Первый измеряет изменения объема крови в головном мозге, а второй предоставляет количественную оценку мозгового кровотока.

Методика позволяет регистрировать даже небольшие изменения объема сосудов в течение одного сердечного цикла. По словам одного из авторов, профессора Дэнни Джей Джей Ванга, пульсация действует как «насос», который помогает перемещать жидкости и выводить продукты обмена из мозга. Однако чрезмерная сосудистая активность может нарушать работу глимфатической системы — очищающего механизма, важного для удаления бета-амилоида и других токсинов, связанных с нейродегенерацией.

Ученые надеются, что их метод позволит на ранних этапах выявлять нарушения мозгового кровообращения и отслеживать риски деменции. Сейчас команда работает над адаптацией технологии для более распространенных 3-тесловых томографов, чтобы сделать ее доступной для клинической практики.