Ученые выяснили, какие добавки нужно принимать в менопаузу

Недавно было обнаружено, что средиземноморская диета в сочетании с омега-3 жирными кислотами и фитостеролами помогает улучшить уровень холестерина у женщин в менопаузу. Результаты этой работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе нового исследования женщины в период менопаузы и перименопаузы принимали два БАДа и соблюдали средиземноморскую диету. Одна из добавок была на основе фитостеролов (и содержала бергамот, экстракт опунции, витамин В1), другая представляла собой омега-3. Специалисты наблюдали за 14 участницами, из которых 9 находились в менопаузе (средний возраст около 60 лет), а 5 - в перименопаузе (средний возраст около 53 лет). Длился период наблюдения от 2 до 7 месяцев.

Через несколько месяцев у женщин появились заметные улучшения по нескольким показателям здоровья. Общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП у них снизились, а уровень ЛПВП сильно вырос: до 65% у тех, кто был в менопаузе, и до 58% у участниц в перименопаузе. Низкий уровень этого типа холестерина считается фактором риска развития метаболического синдрома и болезней сердца. У многих женщин также улучшились соотношение общего холестерина к ЛПВП.

Кроме того, у участниц в среднем уменьшились жировая прослойка, обхват талии, снизился индекс массы тела. Ещё у них улучшилось соотношение талии и бёдер, то есть жир стал распределяться в теле более здоровым образом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.