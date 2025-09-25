В России разработали «умные» лекарства-трансформеры

Препараты, которые меняют форму прямо внутри организма — из жидкости превращаются в гель или даже твердый каркас, — разрабатывают в Институте фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета. Новая методология уже позволила создать пять таких средств для гинекологии, офтальмологии, стоматологии, дерматологии и оториноларингологии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Одно из первых запатентованных решений — глазные капли с лидокаином. При закапывании они превращаются в гель за счет температуры роговицы, что обеспечивает более длительное обезболивание при лазерной коррекции зрения и операциях на глазах. Аналогов такой разработки пока нет ни в России, ни за рубежом.

Другой пример — вагинальный спрей с хлоргексидином, который при распылении образует гелевую пленку на слизистой и работает дольше традиционных антисептиков. Похожие принципы применили и при создании назальных капель: они задерживаются на слизистой дольше обычных и могут использоваться, в том числе, для доставки вакцин.

В стоматологии «умные» препараты могут облегчить имплантацию зубов. После удаления зуба в лунку вводят жидкую матрицу, которая твердеет и постепенно выделяет обезболивающие, противовоспалительные вещества и факторы роста. Это снижает риск осложнений и помогает костной ткани быстрее восстанавливаться.

В дерматологии исследователи предложили очищающее масло для пациентов с атопическим дерматитом, которое при смывании водой превращается в мягкую эмульсию и создает на коже защитный барьер.

Главное достижение проекта — общая методология создания «умных» систем. Она позволяет подобрать формулы для перехода препарата из одной фазы в другую и проверять их качество без использования животных. Для этого ученые печатают на 3D-принтере биорелевантные модели органов по КТ- и МРТ-снимкам и воспроизводят в лаборатории естественные условия среды.

Работа уже вызвала интерес за рубежом: ученые из Китая, Сербии и Казахстана приезжали в лаборатории института, а теперь планируются совместные разработки.

По словам руководителя проекта Елены Бахрушиной, такие системы способны сделать лечение и хирургические вмешательства комфортнее и безопаснее, а методология позволит ускорить внедрение подобных препаратов во всем мире.