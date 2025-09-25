Ученые выяснили, чем опасен грипп при беременности

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне впервые установили, что тяжелая форма гриппа у беременных мышей может разрушать плацентарный и гематоэнцефалический барьеры, открывая путь крупным воспалительным молекулам в мозг плода. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

© Газета.Ru

Плацентарный барьер представляет собой тонкий эпителиальный слой, который не допускает прямого смешения крови матери и ребенка на протяжении всей беременности. Ранее считалось, что он защищает развивающийся мозг от воздействия внешних факторов.

Однако исследование, в котором использовался живой вирус гриппа А, показало: при тяжелом течении инфекции в мозге мышиного плода накапливались вещества, которые в норме не должны туда проникать. В их числе — фибриноген, белок, связанный с воспалительными и нейродегенеративными процессами.

Фибриноген участвует в свертывании крови. Его присутствие в организме важно в начале беременности, но его накопление в мозге может вызывать окислительный стресс и повреждение нейронов. Впервые эта молекула была обнаружена в мозге плода именно при действии живого вируса, а не имитаторов инфекции, как в предыдущих работах.

Чтобы отследить проницаемость барьеров, беременным мышам вводили флуоресцентные молекулы разного размера. При тяжелой форме гриппа самые крупные из них проникали в мозг плода.

Особенно высокая проницаемость наблюдалась в субвентрикулярной зоне и сосудистом сплетении — ключевых участках мозга, где формируются нейроны. Это может говорить о потенциальном риске для развития нервной системы при внутриутробной инфекции.

Ученые отмечают: эксперимент проведен на мышах, его результаты требуют дальнейших доклинических и клинических подтверждений. Однако, по словам авторов работы, методика близка к реальным условиям.