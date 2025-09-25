В РАН нашли способ сократить время диагностики и лечения рака

Медработники и разработчики диагностических систем для определения терапии при онкологических заболеваниях должны объединиться ради пациентов. Такой подход сократит время постановки диагноза и выбора методов лечения, а также сократит расходы на диагностику, заявил журналистам профессор, академик РАН Сергей Нетесов.

"Мы знаем массу случаев, когда вовремя не удаленная опухоль приводила к печальному исходу, несмотря на терапию. Так что это проблема вечная. Для того, чтобы такой диалог организовать, надо организовать встречу продвинутых, что называется, производителей, и продвинутых врачей, и продвинутых людей, которые проводят диагностику. Проблему надо решать именно введением новых регуляций", - отметил академик РАН.

По мнению эксперта, если наладить диалог между специалистами и ускорить терапию при раке, можно повысить не только эффективность лечения, но и экономическую эффективность.