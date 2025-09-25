Исследователи рассказали о ходе испытаний вакцины от гриппа

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) готовы приступить к доклиническим испытаниям мРНК-вакцины от гриппа H1N1. Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторий геномного редактирования института Григорий Степанов.

Вакцины мРНК - это новый тип вакцины. Большинство вакцин содержат ослабленные или инактивированные версии микроба, которые при попадании в организм вызывают иммунный ответ. Вакцины мРНК работают по-другому: они учат клетки, как производить белок или часть белка, который запускает иммунный ответ внутри организма. Этот иммунный ответ приводит к производству антител и защищает от заражения.

"Мы завершили этап научно-исследовательского проекта. Мы разработали, мы подтвердили нашу вакцину, нашу гипотезу, и показали, что действительно наша вакцина защищает от гетерологичного штамма вируса гриппа типа А, H1N1. Дальше ее нужно переводить на стадию подбора лидера, то есть уточнение состава ее, а затем на доклинические испытания", - сказал Степанов, отметив, что команда находится в поисках источника финансирования.

Грипп А остается одной из самых распространенных и изменчивых инфекций в мире. Его вирусы постоянно мутируют, что затрудняет создание эффективных вакцин и лекарств.